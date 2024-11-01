Guardia Nacional de Minnesota recibe orden de alerta tras tiroteo de ICE en Minneapolis [ENG]

Un agente de ICE disparó y mató a una mujer de 37 años en el sur de Minneapolis, provocando tensiones entre autoridades federales, locales y manifestantes. El gobernador Tim Walz ordenó preparar la Guardia Nacional y criticó la narrativa federal. La policía estatal y el FBI investigan el suceso mientras se insta a que las protestas sean pacíficas. La víctima fue identificada como ciudadana estadounidense y testigos reportan que el vehículo estaba bloqueado por agentes antes del tiroteo.