La Agencia Tributaria desmantela una nueva "macrotrama" de fraude del IVA en hidrocarburos y detiene a cinco personas

Los efectos intervenidos, apunta la Agencia Tributaria, superan los 21 millones de euros de valor.

2 comentarios
Antipalancas21
Nada poca cosa, se nota que en las empresas de hidrocarburos hay mucho sinvergüenza metido.
YSiguesLeyendo
La operación, denominada 'Pamplinas Stars', ha supuesto la detención de cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias, detallan, se han intervenido 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y artículo de lujo, así como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor económico.
