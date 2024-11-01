Agencia ICE argumentó que deportar a Kilmar Ábrego a Costa Rica sería ‘perjudicial para Estados Unidos’

Estados Unidos aún desea deportar al salvadoreño a Liberia, África, pese a que Costa Rica ya había aceptado recibirlo y al nuevo acuerdo suscrito para enviar migrantes. Según Lyons, el gobierno estadounidense ya ha invertido “recursos de gobierno” y “capital político” negociando con Liberia para recibir a migrantes. El Gobierno de Costa Rica firmó en marzo un acuerdo con Estados Unidos que les permitirá deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense. El acuerdo le facilitará a la administración estadounidense trasladar a personas