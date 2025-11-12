La Agencia Espacial Europea advierte de una tormenta solar que podría impactar "intensamente" en la Tierra

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha informado de que está monitorizando permanentemente la tormenta solar, "un evento severo de meteorología espacial, tras una intensa llamarada solar registrada ayer martes". "La eyección de masa coronal asociada podría impactar la Tierra entre la tarde de hoy y la madrugada del jueves, con efectos severos sobre satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación", ha añadido. La ESA ha precisado que el fenómeno "no supone riesgo biológico directo para la población gracias a la protección de la atmósfera y la