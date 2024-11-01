Afrontar la Navidad con fobia social: "Me siento una mera espectadora en la mesa, invisible, ninguneada"

Vosges encontró a sus mejores aliados en este tipo de eventos curiosamente a las personas que menos capacidad en teoría tendrían para comprender su situación y actuar con la consecuente empatía. "La pequeñita de la casa, que cenaba antes, tirando después de mi silla cuando cenábamos todos y pidiéndome fuera a jugar con ella. Son con ellos con quienes más disfruto y me aislo de los adultos a favor de ellos", narra Vosges sobre la cena navideña anteriormente mencionada. "Al final mi salvación es quedarme con los niños, es como mi coartada...