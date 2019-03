Afganistán, el jardín del opio

Años 60. Un cuarteto de melenudos, de Liverpool, compone la mítica Lucy in the Sky with Diamonds. Son los años del LSD, de la sicodelia, del desfase y desenfreno. Los hippies, llegados de todos los rincones del planeta, desembarcan en Afganistán siguiendo los pasos del inmortal Marco Polo y su Ruta de la Seda. ¿Por qué el país centro asiático? Su hachís y, sobre todo, su opio eran los mejores del mundo. Y si tu objetivo es drogarte uno tiende a buscar la mejor calidad.