Afectados por la oleada de incendios en Valencia : "Se escuchaban coches y motos explotando. Parecía la guerra"
Vecinos de la calle Jerónima Galés relatan la noche de pánico que han vivido después de que un incendiario quemara 18 contenedores de esa calle, causando daños en 32 vehículos y varias viviendas de tres edificios
incendio
valencia
(iba para 1) Lo de los incendios creo que ha sido un pirómano. ¿No?
El problema es que esa gente a menudo no tiene oficio ni beneficio, y sabiendo que causan daños les dejan en libertad.
Por supuesto, algunos aprovecharán para culpar a los inmigrantes, eso por descontado.
UsuarioXY
vive en su lucha constante de echar mierda sobre España mientras siudinero cada vez vale menos.
NPCMeneaMePersigue
jajaja suenas a vendedor de bitcoin! jajajaj
NPCMeneaMePersigue
Está la cosa tensa, en Elche se liaron a tiros por una casa, ahora la incendios y quemar coches... se está volviendo esto el Bronx, la gente esta hasta la polla
Yorga77
En Crevillente también paso todo el año pasado quema de contenedores y coches que estaban cerca. Tiene pinta de grupo organizado, o de loco muy listo.
UsuarioXY
ahora no se vende Bitcoin, ahora se compra!
