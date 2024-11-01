·
Los afectados por la DANA, víctimas colaterales del desvío de fondos de Vox: "Las utilizan para hacer caja"
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha calificado como "una verdadera vergüenza" lo que se ha conocido sobre Revuelta y la formación de Santiago Abascal
rosa álvarez
dana. víctimas
skaworld
La verdad es que es increible que el director de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social pueda haber dado cobijo a una trama de chiringuitos que desviaban dinero
