AfD obtiene un respiro jurídico: un tribunal obliga a suspender su clasificación de anticonstitucional

Implica el retiro de cualquier medida de vigilancia ampliada al partido ultraderechista mientras el caso esté pendiente

| etiquetas: afd , ultraderecha , alemania
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1 *
#4 Qué raro
Tenían que votar al partido comunista ¿no?
Por lo bien que se vivía en la RDA :troll:
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Al final caerán
Por mucho que les financien y dirijan desde fuera de Alemania
Postmeteo #3 Postmeteo
#2 Mientras sigan existiendo los problemas que auparon su existencia como mucho mudaran de piel.
#4 pozz
#2 lo que en parte me sorprende, es que el mayor nicho de votos de estos de la AfD esté en la parte de Alemania que ocuparon los sovieticos durante décadas....  media
alfre2 #1 alfre2
Error histórico
