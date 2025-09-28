edición general
9 meneos
26 clics

El aeropuerto de Fuerteventura recupera la normalidad tras desviar tres vuelos por presencia de drones

La presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria. En estos momentos, ya se opera con normalidad, según indican fuentes de Aena a Europa Press.

| etiquetas: drones , fuerteventura , aeropuerto
8 1 0 K 97 actualidad
6 comentarios
8 1 0 K 97 actualidad
#6 Empakus
#4 también, a eso me refería...
En la noticia no se dice qué tipo de drones eran...
1 K 20
#2 Empakus
Pero drones rusos o patrios....
1 K 20
LoboAsustado #4 LoboAsustado
#2 Pueden ser tranquilamente italianos haciendo el gamberro.
1 K 17
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Pues habrá que buscar a los responsables y hacerles pagar las compañías toda la pasta que han cascado por el combustible e indemnizar a todos los viajeros , ¿no?
Un par de casos juzgados así y se les quitan las tonterías a estos moñas.
Y si es responsabilidad de otro estado , las acciones necesarias (confiscación de bienes, etc) del país responsable.
0 K 9
diciembre_2020 #1 diciembre_2020 *
Seran drones rusos que eslo que se lleva ahora., como los tractores amarillos en su dia.
0 K 9
#5 cunaxa
#1 O algún turista.
Les pillará la policía y se les caerá el pelo.
0 K 8

menéame