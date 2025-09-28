El aeropuerto de Fuerteventura recupera la normalidad tras desviar tres vuelos por presencia de drones

La presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria. En estos momentos, ya se opera con normalidad, según indican fuentes de Aena a Europa Press.
| etiquetas: drones , fuerteventura , aeropuerto
En la noticia no se dice qué tipo de drones eran...
Un par de casos juzgados así y se les quitan las tonterías a estos moñas.
Y si es responsabilidad de otro estado , las acciones necesarias (confiscación de bienes, etc) del país responsable.
Les pillará la policía y se les caerá el pelo.