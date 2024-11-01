El aeropuerto Baiyun de Guangzhou inaugura la Terminal 3 y la quinta pista de aterrizaje. (Eng)

El Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun inauguró el jueves su tan esperada Terminal 3 y una nueva pista de aterrizaje, lo que supone una importante ampliación que consolida su posición entre los aeropuertos más transitados del mundo. Con estas incorporaciones, el aeropuerto cuenta ahora con tres terminales y cinco pistas de aterrizaje, lo que aumenta su capacidad anual de pasajeros a 140 millones y su capacidad de carga a 6 millones de toneladas métricas.