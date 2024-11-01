edición general
El aeropuerto de Alicante-Elche cierra por la presencia de drones y desvía varios vuelos

El aeropuerto de Alicante-Elche ha sido cerrado pasadas las 21:30 horas este lunes por posible detección de drones en las inmediaciones del aeropuerto. Según ha informado el propio aeródromo a través de su cuenta de X, varios vuelos desviados a Valencia y Murcia. También el perfil de Aena ha anunciado que los gestores del aeropuerto están trabajando con las Fuerzas de Seguridad para que se retome la normalidad en la operativa.

Asimismov #3 Asimismov
¿El aeropuerto de Alicante-Elche no se llamaba el Altet?
alehopio #1 alehopio
El tercer mayor aeropuerto del país lleva cerrado varias horas !!!
sorrillo #2 sorrillo
A estas alturas ya debería existir una solución tecnológica para este problema, no es de recibo que cualquiera pueda ir por ahí paralizando aeropuertos por mucha multa que les puedan poner luego si les pillan.

Los aeropuertos ya deberían disponer de alguna solución que solo dependa de ellos aplicarla para resolver el problema, sin depender de lo que haga o deje de hacer un ciudadano por sus cercanías.
