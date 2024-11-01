El aeropuerto de Alicante-Elche cierra por la presencia de drones y desvía varios vuelos

El aeropuerto de Alicante-Elche ha sido cerrado pasadas las 21:30 horas este lunes por posible detección de drones en las inmediaciones del aeropuerto. Según ha informado el propio aeródromo a través de su cuenta de X, varios vuelos desviados a Valencia y Murcia. También el perfil de Aena ha anunciado que los gestores del aeropuerto están trabajando con las Fuerzas de Seguridad para que se retome la normalidad en la operativa.