Aerolíneas de bajo coste reafirman su apuesta por España tras el repliegue de Ryanair

Aerolíneas de bajo coste como Volotea, Wizz Air e Iberia Express han reafirmado este jueves su apuesta por España después del anuncio de Ryanair de que suprimirá un millón de plazas en aeropuertos medianos porque considera elevadas las tasas que cobra el gestor aeroportuario Aena.Iberia Express añadirá 30.000 plazas en Canarias. Wizz Air abrirá 40 rutas en España. Volotea interesada en ampliar en aeropuertos en los que ya opera