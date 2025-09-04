Aerolíneas de bajo coste reafirman su apuesta por España tras el repliegue de Ryanair

Aerolíneas de bajo coste como Volotea, Wizz Air e Iberia Express han reafirmado este jueves su apuesta por España después del anuncio de Ryanair de que suprimirá un millón de plazas en aeropuertos medianos porque considera elevadas las tasas que cobra el gestor aeroportuario Aena.Iberia Express añadirá 30.000 plazas en Canarias. Wizz Air abrirá 40 rutas en España. Volotea interesada en ampliar en aeropuertos en los que ya opera
una de las compañias con peor trato al cliente se marcha y es reemplazada por algo mejor. Porque cualquier compañia tiene que ser mejor que cutreair. Yo la evito como la peste que es
Como toque de atención para el resto.
Uno de los países más turísticos del mundo y que nos venta tosiendo un mierdas como el de Ryanair, venga hombre.