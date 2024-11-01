¿Por qué la aerolinea iraní Mahan Air está prohibida en muchos países pero aún puede volar a India? [ENG]

Mahan Air ha transportado peregrinos, estudiantes y trabajadores de ayuda. También ha sido acusada de transportar combatientes, armas y carga estratégica. Servicios de inteligencia occidentales e investigaciones independientes han afirmado que la aerolínea ha operado vuelos frecuentes a Damasco y Beirut —rutas supuestamente utilizadas para suministrar armas a grupos como Hezbolá. También ha habido informes de vuelos vinculados a Venezuela y, más recientemente, a Rusia. A pesar del endurecimiento global, India nunca ha impuesto una prohibición.