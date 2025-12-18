edición general
Aena compra participaciones en los aeropuertos británicos Leeds, Bradford y Newcastle por 309 millones de euros

Se estima que el cierre de la operación se produzca en el segundo trimestre de 2026.

Beltenebros #1 Beltenebros
¿Están los ingleses de saldo?
Ahora, lo suyo sería recuperar Iberia.
4 K 71
#3 banksy
#1 y eso? Sigues con la idea de que existen las aerolíneas de bandera?
0 K 6
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Iberia es británico-española. El holding IAG al qué pertenece agrupa aerolíneas británicas y españolas y tiene una sede en Madrid y otra en Londres.

es.wikipedia.org/wiki/International_Airlines_Group
0 K 20
elmakina #5 elmakina
#1 Lo que pasa es que Aena gana tanto que no sabe qué hacer con el dinero.
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Se ve que con esto del Brexit están recuperando la autonomía y las glorias británicas de antaño.
0 K 13
vRom #6 vRom
Leeds-Bradford es un aeropuerto, no dos.
0 K 6

