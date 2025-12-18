·
8
meneos
8
clics
Aena compra participaciones en los aeropuertos británicos Leeds, Bradford y Newcastle por 309 millones de euros
Se estima que el cierre de la operación se produzca en el segundo trimestre de 2026.
|
etiquetas
:
aena
,
leeds
,
bradford
,
newcastle
,
participaciones
6
2
0
K
85
actualidad
#1
Beltenebros
¿Están los ingleses de saldo?
Ahora, lo suyo sería recuperar Iberia.
4
K
71
#3
banksy
#1
y eso? Sigues con la idea de que existen las aerolíneas de bandera?
0
K
6
#4
Supercinexin
#1
Iberia es británico-española. El holding IAG al qué pertenece agrupa aerolíneas británicas y españolas y tiene una sede en Madrid y otra en Londres.
es.wikipedia.org/wiki/International_Airlines_Group
0
K
20
#5
elmakina
#1
Lo que pasa es que Aena gana tanto que no sabe qué hacer con el dinero.
0
K
10
#2
Un_señor_de_Cuenca
Se ve que con esto del Brexit están recuperando la autonomía y las glorias británicas de antaño.
0
K
13
#6
vRom
Leeds-Bradford es un aeropuerto, no dos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
