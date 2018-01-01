La AEMPS retira varios lotes de la crema hidratante 'Erborian - Centella Crème' por la presencia de bacterias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 de la crema hidratante Erborian - 'Centella Crème', envases de 50ml y 20ml, debido a la presencia de las bacterias 'Micrococcus luteus' y 'Microbacterium oxydans' y la levadura 'Candida parapsilosis', microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.