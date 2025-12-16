Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche  

Aemet ha lanzado un aviso naranja por fuertes lluvias para esta noche en el litoral norte de la provincia de Valencia. Según informan desde la agencia, la zona de la Albufera es la que más precipitaciones concentra, con un acumulado de 40mm. en una hora. Tal como indica Aemet, entre el paraje natural y la capital se encuentra un núcleo convectivo muy localizado que está dejando precipitaciones de intensidades fuertes o muy fuertes.