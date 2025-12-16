edición general
Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche

Aemet ha lanzado un aviso naranja por fuertes lluvias para esta noche en el litoral norte de la provincia de Valencia. Según informan desde la agencia, la zona de la Albufera es la que más precipitaciones concentra, con un acumulado de 40mm. en una hora. Tal como indica Aemet, entre el paraje natural y la capital se encuentra un núcleo convectivo muy localizado que está dejando precipitaciones de intensidades fuertes o muy fuertes.

sleep_timer #1 sleep_timer
Llevamos dias con avisos naranjas y alguno rojo.
Y coches pasando con altavoces.

Ni tan calvo ni con dos pelucas.

Ahora va a pasar lo de Pedro y el lobo.
#2 poxemita
#1 solo hace 1 año de la dana, a este ritmo en un par de años metemos a ES-alert en Spam
Asimismov #3 Asimismov
#2 Son las consecuencias que pasan cuando las cosas se hacen mal, muy mal y mucho mal. Que se perjudica el funcionamiento de las cosas cuando las cosas se hacen correctamente.
Es tal la barbaridad pepera de la DANA de l'Horta Sud, qué se estudia como ejemplo de como no actuar en un caso de emergencia.
