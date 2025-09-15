edición general
Aemet confirma que España ha vivido el verano más cálido desde que hay registros | Clima y Medio Ambiente | EL PAÍS

Los datos confirman la sofocante sensación que muchos ciudadanos han tenido durante este verano de fuego y calor en gran parte del país: el estío de 2025 ha sido el más caluroso registrado hasta ahora en la España peninsular. Así lo indica el balance climático del verano (del 1 de junio al 31 de agosto) elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este ente estatal tiene previsto presentar ese documento este martes, pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha adelantado en sus redes soci

#1 Chuache_cientifico
Va a haber que empezar a hacer con el tema del clima como con lo del genocidio palestino: reventar cada evento público en el que haya cámaras apuntando para que los políticos espabilen de una puta vez.
#1 Hay una forma más eficaz, dejar de consumir chorradas innecesarias , no usar el coche hasta para ir a cagar y comprar productos de cercanía. ¿ qué pretendes que haga el gobierno ? ¿ que obligue por ley a que todo el mundo haga eso ?, lo puedes hacer ya mismo, no es ilegal.
No os preocupéis que el del año que viene hará palidecer a este.
#3 higlewit
La misma notícia de cada año.
