Aemet confirma que España ha vivido el verano más cálido desde que hay registros | Clima y Medio Ambiente | EL PAÍS

Los datos confirman la sofocante sensación que muchos ciudadanos han tenido durante este verano de fuego y calor en gran parte del país: el estío de 2025 ha sido el más caluroso registrado hasta ahora en la España peninsular. Así lo indica el balance climático del verano (del 1 de junio al 31 de agosto) elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este ente estatal tiene previsto presentar ese documento este martes, pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha adelantado en sus redes soci