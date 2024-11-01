La adopción de vehículos eléctricos se asocia con reducciones reales de la contaminación del aire [ENG]

Aunque el cambio hacia los vehículos eléctricos busca en gran medida frenar el cambio climático en el futuro, también se espera que mejore la calidad del aire y beneficie la salud pública a corto plazo. Pero pocos estudios han puesto a prueba esa suposición con datos reales, en parte porque los monitores de contaminación del aire a nivel del suelo tienen una cobertura espacial limitada. Usando datos satelitales, investigadores de la Facultad de Medicina Keck informaron del 1er descenso significativo de NO₂ vinculado a vehículos 0 emisiones.