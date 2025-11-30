En su adopción del concepto de “remigración”, Trump hace eco de la extrema derecha europea [ENG]

El debate sobre la “remigración” en Alemania es especialmente delicado, en parte por el legado del Holocausto y las deportaciones masivas que precedieron al genocidio de los judíos. El concepto tiene sus raíces entre los “identitarios” franceses y está vinculado a la teoría del “gran reemplazo”, una fantasía conspirativa convertida en argumento habitual que sostiene que las poblaciones blancas en las sociedades occidentales están siendo “reemplazadas” por la migración no blanca impulsada por los liberales del establishment.