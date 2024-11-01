¿Adónde fue Mazón tras el Ventorro? El president afirma que al Palau, pero oculta la ruta de su coche oficial en la dana

El jefe del Consell y su equipo han dado diversas versiones sobre las horas a las que llegó a su despacho el 29 de octubre, pero no existe ninguna prueba documental de que Mazón estuviera trabajando en la Generalitat como sí que facilitaron con el vídeo de su entrada al Cecopi.
#1 Es todo un caballero.
Ya veremos cuando lanzan esa información que se rumorea, para que Camps sea el candidato a la Generalitat de Valencia.
Al menos eso es lo que me han comentado personas cercanas al PPCV.