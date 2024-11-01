edición general
¿Adónde fue Mazón tras el Ventorro? El president afirma que al Palau, pero oculta la ruta de su coche oficial en la dana

El jefe del Consell y su equipo han dado diversas versiones sobre las horas a las que llegó a su despacho el 29 de octubre, pero no existe ninguna prueba documental de que Mazón estuviera trabajando en la Generalitat como sí que facilitaron con el vídeo de su entrada al Cecopi.

XtrMnIO
A acompañar a casa a la piva.
skaworld
#1 Hombre, es que que menos, con la que estaba cayendo....
karakol
Todavía no lo sabemos e igual tiene que ver con que ha dado más versiones de las que tiene Yesterday de The Beatles.

#1 Es todo un caballero.
makinavaja
#1 Y a darse una duchita, que olía a polvo.... :-D :-D
pirat
#1 Pivo en checo es cerveza
devilinside
#12 En todos los idiomas del Este de Europa: de Polonia a Serbia
Ratoncolorao
Fijate que a mí me parece más pertinente saber por qué en el último año los medios de este país no se han vuelto locos buscando dónde estaba mientras que conocemos hasta la marca de las bragas de Montero. Este hecho habla taaaan mal de la libertad de información y de nuestra democracia que deberia hacernos pensar muchísimo.
mariKarmo
A vomitar las 3 botellas de vino que de trincó mientras la gente moría ahogada?
kevers
La tipa le dio calabazas y él que estaba más caliente que un cura en una guardería se fue de putas.
hdblue
Ya hay voces que están señalando a que después del ventorro, Mazón fue al CECOPI, en La Eliana, pero llegó demasiado borracho y lo acostaron en una de las camas del edificio del 112.

Ya veremos cuando lanzan esa información que se rumorea, para que Camps sea el candidato a la Generalitat de Valencia.
Al menos eso es lo que me han comentado personas cercanas al PPCV.
Lutin
Dejó a la zorra en su casa y fue a por más farlopa o crack para poder despejarse de la cantidad de alcohol y viagra que había consumido.
Ratoncolorao
#3 Teniendo en cuenta que encima el que estaba casado era él, lo de "la zorra" te ha quedado que da mucho asco.
mariKarmo
#3 Zorra por qué? porque se ha follado a un hombre casado? Que me LOL.
