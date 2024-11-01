edición general
1 meneos
3 clics

Un adolescente "obsesionado" con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en el noreste de Francia

Un adolescente de 14 años ha sido detenido este miércoles tras apuñalar presuntamente a su profesora en un instituto de la localidad francesa de Benfeld, en el noreste del país. Según la ministra de Educación en funciones, Élisabeth Borne, estaba "obsesionado" con el nazismo y las arma. Sobre el sospechoso, se ha referido a él como un joven "perturbado" y con una discapacidad reconocida. El centro ya le había sancionado por dibujar esvásticas en su cuaderno, aunque las autoridades no han establecido una motivación clara para este ataque.

| etiquetas: adolescente , obsesión , nazismo , apuñalamiento , profesora , francia
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
crob #1 crob
Igual podríamos ponerlo en DSM VI y bautizarlo como Síndrome USA
Seguro que las farmacéuticas ya preparan algo....
0 K 11

menéame