edición general
16 meneos
18 clics
Adolescente muere atropellado por un autobús durante una protesta ultraortodoxa contra el servicio militar obligatorio en Jerusalén (ING)

Adolescente muere atropellado por un autobús durante una protesta ultraortodoxa contra el servicio militar obligatorio en Jerusalén (ING)

Se han producido manifestaciones masivas contra la ley de servicio obligatorio mientras el ejército de Israel intenta resolver su escasez de personal.

| etiquetas: israel , servicio militar
13 3 0 K 152 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 152 actualidad
Pablosky #1 Pablosky
Es que no pueden dejar de matar niños, ya por inercia se cargan hasta los suyos.
3 K 48
#2 Daniel2000
#1 Uno que se alegra de la muerte de una persona,
2 K 25
Pablosky #6 Pablosky
#2 ¿perdón? ¿Usted ha leído el texto o es que está contestando a otro?
0 K 10
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 yo lo que entiendo es que quiere decir que los niños no están a salvo
0 K 20
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#1
El protestante es ultraortodoxo.
Es de los que quieren Gaza (y el resto de la tierra prometida) para ellos pero que sean otros los que mueran para conseguirla.
2 K 43
asola33 #5 asola33
#3 Creo que hay gran variedad de ultras en el judaísmo. Algunos incluso se oponen al sionismo y a que exista el estado de Israel.
0 K 11
aupaatu #4 aupaatu *
Participan
Los dos partidos ultraortodoxos de Israel han anunciado que abandonan la coalición del Gobierno de Benjamín Netanyahu ante la negativa del partido mayoritario Likud de aprobar una ley que exima del servicio militar a los grupos ultraortodoxos estudiantes de yeshivas (escuelas talmúdicas).
0 K 9

menéame