Del ADN del océano al menú de las ballenas

En colaboración con la Universidad de las Azores, se recogieron muestras de agua y de heces de ballenas en las proximidades de las islas. A partir de ese material se extrajo y secuenció el ADN con el fin de identificar qué especies formaban parte de su dieta y cómo se relacionaban con la disponibilidad de presas en el entorno. Los análisis revelaron que los rorcuales se alimentan principalmente de peces mesopelágicos, especialmente mictófidos o peces linterna. Estos pequeños organismos viven entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad

