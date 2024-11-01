La administración Trump planea ventas de armas a Israel por 6.400 millones de dólares, según fuentes

La administración Trump busca la aprobación del Congreso para vender a Israel equipos de apoyo y armamento por un valor de 6.400 millones de dólares, incluyendo helicópteros de ataque y transportes de tropas, según informaron el viernes personas familiarizadas con el asunto. El ejército israelí informó que el viernes amplió sus operaciones en la ciudad de Gaza y bombardeó infraestructuras de Hamás, mientras que palestinos desplazados, traumatizados por el avance, afirmaron no tener medios para huir.