La administración Trump pide a la Corte Suprema que restablezca la política que prohibía autodefinirse como transgénero o no binario en los pasaportes

"Los ciudadanos particulares no pueden obligar al Gobierno a utilizar designaciones de sexo inexactas en documentos de identificación que no reflejan el sexo biológico de la persona, especialmente en documentos de identificación que son propiedad del Gobierno y un ejercicio del poder constitucional y estatutario del presidente para comunicarse con gobiernos extranjeros", sostuvo el Departamento de Justicia.

Libertad, pero tampoco mucha
