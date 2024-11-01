La administración Trump se inventa que el consumo de paracetamol durante el embarazo aumenta el riesgo de autismo  

El presidente Trump, en una rueda de prensa, anunció ayer que su administración ha determinado que el consumo de paracetamol durante el embarazo aumenta de manera significativa el riesgo de autismo en el bebé. Así que mejor no tomarlo. Y, por si eso fuera poco, también anunció que el uso de un medicamento llamado leucovorina, un tipo de ácido fólico, mejora las capacidades comunicativas de las personas con esta condición. El problema es que ninguna de las dos afirmaciones se sostiene bajo el punto de vista de la ciencia.