La administración Trump debe pagar las prestaciones de ayuda alimentaria en unos días, según un juez [Ing]

El sábado, un tribunal federal de Rhode Island ordenó a la administración Trump que abonara la totalidad de las ayudas alimentarias antes del lunes, o una parte de ellas antes del miércoles, al tiempo que reconocía el «daño irreparable» que supone el retraso en su pago. El caso de Rhode Island es una de las dos demandas presentadas para bloquear la suspensión por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de las ayudas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, que ayuda a los…