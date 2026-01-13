La Administración Trump cancela el TPS de los somalíes

La Administración de Donald Trump ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos de origen somalí, que podrán ser deportados si no se van de Estados Unidos en poco más de un mes. Así lo ha anunciado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X este martes, en el que ha señalado que los somalíes que residen legalmente gracias al programa pasan a ser indocumentados y “deberán abandonar el país antes del 17 de marzo”.