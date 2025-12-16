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La administración de Trump cancela 109 millones de dólares en subvenciones de transporte centradas en el medio ambiente para Colorado [ENG]

La administración de Trump cancela 109 millones de dólares en subvenciones de transporte centradas en el medio ambiente para Colorado [ENG]

“Con efecto inmediato, el Departamento de Transporte de EE. UU. ha cancelado cinco proyectos diferentes en Colorado — que iban desde planes ‘progresistas’ de cero emisiones hasta vagones de tren ‘verdes’”, dijo Danna Almeida, portavoz del Departamento de Transporte de Estados Unidos, en una declaración por escrito. “Estos proyectos no se alineaban con la ambiciosa agenda ‘America First’ del presidente Trump o eran redundantes.”

| etiquetas: cancela , subvenciones , trump , vehículo , eléctrico , colorado , medio , ambiente
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2 comentarios
5 0 0 K 88 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
xD xD xD nadie sabe salvo Trump su plan maestro.

Sin igual va por autoenriquecerse con el cargo
2 K 57
jonolulu #2 jonolulu
Para que luego digan que los imbéciles no pueden llegar lejos en la vida
0 K 16

menéame