edición general
3 meneos
7 clics
La Administración Trump ataca de nuevo a los menores trans con seis medidas de restricciones a su atención médica

La Administración Trump ataca de nuevo a los menores trans con seis medidas de restricciones a su atención médica

¿Por qué es importante?: Ya en enero de este año, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, decidió cortar las ayudas estatales a los centros para cambios de sexo.

| etiquetas: trump , trans , eeuu
3 0 0 K 42 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 42 actualidad
Lenari #1 Lenari
Ya en enero de este año, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, decidió cortar las ayudas estatales a los centros para cambios de sexo

Incorrecto. Es bastante más serio: corta todas las ayudas estatales a los centros médicos que tengan tratamientos de cambio de sexo, para todos los tratamientos sin excepción. Eso por no contar el lawfare financiero a los profesionales médicos que trabajan en ese tema.
0 K 10

menéame