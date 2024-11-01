·
La Administración Trump ataca de nuevo a los menores trans con seis medidas de restricciones a su atención médica
¿Por qué es importante?: Ya en enero de este año, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, decidió cortar las ayudas estatales a los centros para cambios de sexo.
trump
,
trans
,
eeuu
actualidad
#1
Lenari
Ya en enero de este año, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, decidió cortar las ayudas estatales a los centros para cambios de sexo
Incorrecto. Es bastante más serio: corta
todas
las ayudas estatales a los centros médicos que tengan tratamientos de cambio de sexo, para todos los tratamientos sin excepción. Eso por no contar el lawfare financiero a los profesionales médicos que trabajan en ese tema.
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
