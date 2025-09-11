Adiós a la uva en España si el calentamiento global llega a los 2ºC

Un aumento de más de 2 grados centrígrados en la temperatura globaldel planeta debido al cambio climático tornaría inviables el 90% de las regiones vinícolas costeras y de tierras bajas de España, Italia, Grecia y el sur de California debido a las sequías excesivas y olas de calor más frecuentes. En la actualidad, el calentamiento global ronda ya los 1,5ºC, si bien en regiones europeas este aumento es aún mayor. Así lo pone de manifiesto un estudio, publicado esta semana en la revista Reviews Earth & Environment, que señala que el aumento de l