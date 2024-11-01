edición general
2 meneos
18 clics

¿Adiós a la prohibición de los coches de combustión? Ursula von der Leyen lo tiene claro y no gustará a las marcas

Europa mantiene firme la prohibición de vender coches con motor de combustión a partir de 2035, pese a la presión de fabricantes como BMW y Mercedes. Ursula von der Leyen lidera el “Diálogo Estratégico” con la industria automotriz, defendiendo la electrificación y proponiendo medidas como incentivos para coches eléctricos pequeños, híbridos enchufables y camiones neutros en CO₂. Aunque se contemplan excepciones limitadas, no habrá flexibilización adicional en emisiones. La Comisión busca una industria automotriz europea más competitiva

| etiquetas: coches , combustion , electricos , prohibicion
1 1 0 K 19 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 19 actualidad
#2 Pixmac
No importa lo que quieran. Haya o no haya prohibición el mercado tiende al coche eléctrico y según se vendan menos de combustión los combustibles subirán y muchas gasolineras cerrarán, haciendo bajar más las ventas de coches "con humos". Si alguien piensa que los combustibles sintéticos salvarán los motores de combustión es muy posible que esté equivocado, que no hay previsión (a no ser que haya alguna novedad tecnológica para su producción) de que bajen de 2€/litro y peor si no se consigue una venta a gran escala de esos combustibles.
0 K 20
#1 tropezon *
relacionada:
150 altos ejecutivos automovilísticos piden a Ursula von der Leyen que no retrase la prohibición de la venta de coches de combustión de 2035 a 2040

www.autobild.es/noticias/150-altos-ejecutivos-piden-ursula-von-der-ley
0 K 14

menéame