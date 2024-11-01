¿Adiós a la prohibición de los coches de combustión? Ursula von der Leyen lo tiene claro y no gustará a las marcas

Europa mantiene firme la prohibición de vender coches con motor de combustión a partir de 2035, pese a la presión de fabricantes como BMW y Mercedes. Ursula von der Leyen lidera el “Diálogo Estratégico” con la industria automotriz, defendiendo la electrificación y proponiendo medidas como incentivos para coches eléctricos pequeños, híbridos enchufables y camiones neutros en CO₂. Aunque se contemplan excepciones limitadas, no habrá flexibilización adicional en emisiones. La Comisión busca una industria automotriz europea más competitiva