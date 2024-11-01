·
8
meneos
79
clics
Adiós a la privacidad si enciendes un cigarrillo: instalan baños públicos que se vuelven transparentes al detectar humo dentro
Busca acabar con la nociva e irrespetuosa práctica que muchos llevan a cabo en zonas públicas.
#3
A_S
Entras con tu pareja, echas el polvo pero el cigarrillo fuera eh
2
K
35
#4
MiguelDeUnamano
#3
Y nada de giñar fumando.
1
K
23
#5
theMooche
"El cristal se volverá transparente si fumas. Contén las ganas de fumar si no quieres hacerte famoso en internet"
No sé en China, en España dudaría de su legalidad.
No sé en China, en España dudaría de su legalidad.
1
K
17
#2
cenutrios_unidos
Pues como comas un buen cocido...
0
K
14
#7
woody_alien
Pues será cuestión de pasarse a la coca.
0
K
11
#1
kumo
Entonces no es un problema de privacidad como pretende decir la mierda de titular. Si no un problema de la falta de civismo de algunos.
0
K
10
#6
bigmat
*
Esto es ridículo, en China donde en pleno Beijing, en los hutones he visto baños comunes donde todos cagan a una, y la verguenza es mucho menor que la media de un europeo y menos aun siendo varón (solo lo hacen en los baños de hombres).
Esta que el chino que jiñando se inmute lo más mínimo si está fumando un piti y enfrente de el pasa un coleguilla. Casi que lo agradece ya que a lo mejor hasta entabla conversación y una futura amistad.
0
K
7
