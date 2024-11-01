edición general
8 meneos
79 clics
Adiós a la privacidad si enciendes un cigarrillo: instalan baños públicos que se vuelven transparentes al detectar humo dentro

Adiós a la privacidad si enciendes un cigarrillo: instalan baños públicos que se vuelven transparentes al detectar humo dentro

Busca acabar con la nociva e irrespetuosa práctica que muchos llevan a cabo en zonas públicas.

| etiquetas: tabaco , baños
6 2 0 K 79 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 79 actualidad
#3 A_S
Entras con tu pareja, echas el polvo pero el cigarrillo fuera eh
2 K 35
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Y nada de giñar fumando. xD
1 K 23
theMooche #5 theMooche
"El cristal se volverá transparente si fumas. Contén las ganas de fumar si no quieres hacerte famoso en internet"
No sé en China, en España dudaría de su legalidad.
1 K 17
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues como comas un buen cocido...
0 K 14
woody_alien #7 woody_alien
Pues será cuestión de pasarse a la coca.
0 K 11
kumo #1 kumo
Entonces no es un problema de privacidad como pretende decir la mierda de titular. Si no un problema de la falta de civismo de algunos.
0 K 10
bigmat #6 bigmat *
Esto es ridículo, en China donde en pleno Beijing, en los hutones he visto baños comunes donde todos cagan a una, y la verguenza es mucho menor que la media de un europeo y menos aun siendo varón (solo lo hacen en los baños de hombres).

Esta que el chino que jiñando se inmute lo más mínimo si está fumando un piti y enfrente de el pasa un coleguilla. Casi que lo agradece ya que a lo mejor hasta entabla conversación y una futura amistad. :-D :troll:
0 K 7

menéame