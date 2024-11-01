edición general
¿Adiós al mal tiempo en España? La fecha aproximada en la que caerá el 'muro' del mar de Noruega y cambiará el clima

Que las corrientes atmosféricas hayan tenido un cambio en su comportamiento, se debe concretamente al anticiclón que se ha amarrado en las latitudes altas, entre Groenlandia y Escandinavia. Este muro ha hecho presión desviando las borrascas que normalmente ocurren en el norte durante esta época del año, hacia latitudes más bajas de Europa, afectando, por tanto, a toda la parte oeste, desde las Islas Británicas, pasando por Francia y alcanzando la Península Ibérica.

OdaAl
Te ahorro un click:

"Esta situación se prevé que ocurra para mediados de febrero, pero en cuestiones de meteorología las previsiones siempre pueden cambiar"
kaos_subversivo
Los de 20mentiras haciendo gala de su ignorancia tomando clima como sinónimo de meteorología
