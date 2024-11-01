edición general
¿Adiós a los humanos? China abre una escuela para robots humanoides para enseñarles a trabajar en fábricas y tareas del hogar

El mundo de la robótica continúa dejando imágenes sorprendentes e inusuales prácticamente cada día que pasa y, como no puede ser de otra forma, muchas de ellas llegan desde China, país que se ha posicionado claramente a la vanguardia de esta industria. La última estampa ha llegado con varios robots humanoides asistiendo a una 'escuela' para aprender nuevas labores, como si unos niños de carne y hueso se tratasen.

Ratef #3 Ratef *
No os dejéis engañar, aunque creo que es tarde y vamos hacia una "edad media" para el ser humano otra vez. Lo que quieren decir con todo esto es que los seres humanos que quedarán trabajando, van a tener que hacerlo como robots.

No hay más que ver a la novísima primera ministra japonesa que ha salido gracias al movimiento "Japan first" antiinmigración que está siendo tan poco publicitada en los medios de comunicación europeos.

La nueva Primera Ministra de Japón, Sanae

#2 Troglobyte
Qué sentido tiene esto? No puede aprender uno y replicarse la información en todos los demás?
#1 mariopg
el ser humano es poco eficiente a nivel energético y emocional, y lo saben. no acabará bien…
