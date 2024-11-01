¿Adiós a los humanos? China abre una escuela para robots humanoides para enseñarles a trabajar en fábricas y tareas del hogar

El mundo de la robótica continúa dejando imágenes sorprendentes e inusuales prácticamente cada día que pasa y, como no puede ser de otra forma, muchas de ellas llegan desde China, país que se ha posicionado claramente a la vanguardia de esta industria. La última estampa ha llegado con varios robots humanoides asistiendo a una 'escuela' para aprender nuevas labores, como si unos niños de carne y hueso se tratasen.