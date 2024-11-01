¿Adiós a los humanos? China abre una escuela para robots humanoides para enseñarles a trabajar en fábricas y tareas del hogar

El mundo de la robótica continúa dejando imágenes sorprendentes e inusuales prácticamente cada día que pasa y, como no puede ser de otra forma, muchas de ellas llegan desde China, país que se ha posicionado claramente a la vanguardia de esta industria. La última estampa ha llegado con varios robots humanoides asistiendo a una 'escuela' para aprender nuevas labores, como si unos niños de carne y hueso se tratasen.
| etiquetas: #china , #robots , #escuela , #hoy
No hay más que ver a la novísima primera ministra japonesa que ha salido gracias al movimiento "Japan first" antiinmigración que está siendo tan poco publicitada en los medios de comunicación europeos.
La nueva Primera Ministra de Japón, Sanae
… » ver todo el comentario