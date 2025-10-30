edición general
¿Adiós al efectivo? Llega el euro digital: un wallet personal, transacciones instantáneas y una mayor seguridad

"Hoy, cada vez que pagamos con tarjeta o por Internet, dependemos de redes privadas que gestionan esos pagos. El euro digital permitirá que las operaciones se realicen directamente dentro del sistema europeo, sin pasar por terceros", explica. El nuevo euro funcionará a través de un monedero digital o wallet, una aplicación móvil gestionada por los bancos o por el propio BCE, que permitirá pagos inmediatos, seguros y disponibles las 24 horas, incluso fuera de los circuitos tradicionales.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Un una mierda como el sobrero de un picador.
jm22381 #6 jm22381
En realidad para que las operaciones europeas no salgan de Europa no hace falta un euro digital. Con un Bizum europeo con pagos NFC sería suficiente para pagar en tiendas de cuenta a cuenta sin pasar por Visa o Mastercard. De hecho están en ello con la fusión de Wero Wallet y Bizum Pay.
g3_g3 #8 g3_g3
#6 Dependerías de un banco y Bizum.
Con el wallet personal del BCE no te hace falta tener ni cuenta en ningún banco.
jm22381 #12 jm22381
#8 Eso sí es una ventaja para que las personas sin hogar puedan usar pagos digitales sin tener cuenta de banco pero creo recordar que el número de euros digitales que se va a poder tener en el wallet del BCE estará limitado. Aquí en España por ejemplo no se puede pagar más de 1000€ en efectivo en tiendas así que con esos límites no se podrá usar el wallet como una cuenta bancaria pública del BCE, siempre vas a depender de traspasar los euros digitales desde una cuenta de un banco privado al wallet.
#14 vantablack
#12 las personas sin hogar pueden tener cuentas bancarias "basicas" ( lo que ello signifique) sin comisiones, por ley el banco debe proporcionar el servicio, desconozco si bizum se incluye, tarjetas también suele haber sin comisiones si tienes un saldo mínimo, pero dudo que estén incluidas. Aunque pueden negarse bajo unos casos específicos.
Esku #1 Esku
Distopico futuro veo.
#5 doppel
#1 si permite la corrupción y la economía sumergida triunfará?
#9 Sammy_Jankis
#5 Sólo si en paralelo se habilita el sobre digital
#10 poxemita
Creo que en Ferraz pasan.
#3 oscarcr80
Wallet personal.

Y hasta ahi he leido.
u_1cualquiera #11 u_1cualquiera
“ "Liberarse de los grandes 'players' internacionales permitirá a las entidades financieras optimizar recursos y rebajar las comisiones que hoy acaban en manos de empresas extranjeras", ”

Es decir, habrá comisiones pero se las llevan los nuestros
#13 capitan.meneito
Shitcoin.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Eso para ti peingao, los que sabemos llevan las chistorras en sobres
#7 roca
Que peligro
