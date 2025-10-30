¿Adiós al efectivo? Llega el euro digital: un wallet personal, transacciones instantáneas y una mayor seguridad

"Hoy, cada vez que pagamos con tarjeta o por Internet, dependemos de redes privadas que gestionan esos pagos. El euro digital permitirá que las operaciones se realicen directamente dentro del sistema europeo, sin pasar por terceros", explica. El nuevo euro funcionará a través de un monedero digital o wallet, una aplicación móvil gestionada por los bancos o por el propio BCE, que permitirá pagos inmediatos, seguros y disponibles las 24 horas, incluso fuera de los circuitos tradicionales.