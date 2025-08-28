edición general
Adiós al cobre y hola a la electricidad inalámbrica: EEUU presenta uno de los mayores avances de la historia

Si bien parecía una "misión imposible", el proyecto Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA), ha realizado un experimento que cambiará por completo nuestra visión sobre la electricidad, sobre todo porque parece sacada de una película de ciencia ficción. En concreto, consiguieron enviar más de 800 vatios a un receptor situado a 8.6 kilómetros de distancia utilizando un rayo láser

DrEvil #3 DrEvil
Han enviado 800W a 8Km. Adiós al cobre, sí, seguro.
A euro la línea, le salen unos 30€, otro así y se puede pagar la luz de este mes.
Solo cabe esperar que el redactor no tenga la mínima formación científica.
Trifasico #10 Trifasico *
#3 Ademas entiendo que han logrado hacer uso de 800W en el lado receptor... a saber cuantos W se han consumido en el lado del emisor , considerando que se suele tener perdidas de un 70% en el mejor de los casos
#6 Cuchifrito *
Y el avance ¿cual es? Dice que han apuntado un laser gordo a una célula fotoelectrica.
AlienRoja #2 AlienRoja
Menuda patochada... eso sí, el nombrecito da el pego: Relé de energía inalámbrica óptica persistente. La de horas que se habrán tirado para encontrar las letras para formar la palabra POWER.
Aokromes #9 Aokromes
#2 a los yankis les encanta esos juegos de palabras.
Supercinexin #17 Supercinexin
#2 Iba a decir justo eso xD la de rato que habrán estado dándole vueltas para encontrar palabras para el acrónimo.
mariKarmo #11 mariKarmo
No salen los fachaimbéciles a decir que esas ondas llevan 25G?
pablisako #7 pablisako
En sitios donde no pueda llegar un cable eléctrico puede tener utilidad.
#15 ombresaco
#7 exactamente, para cosas muy concretas. Y donde no merezca poner una placa solar o un eólico. Supongo que para apliaciones militares (que no es poco) tendrá su utilidad
DORO.C #12 DORO.C
"Adiós al cobre" dice. Está claro que el redactor no está muy familiarizado con el concepto de rendimiento. En fin, se lo perdonamos porque es de letras xD
capitan__nemo #18 capitan__nemo
¿Qué pasa si el haz laser se desvia un milimetro y se sale del receptor y da en la vegetacion seca de al lado?¿se incendia?
OCLuis #4 OCLuis
Hace 20 años ya vi un video de un aeromodelo al que le habían colocado cientos de antenas repartidas por todo el fuselaje a modo de mi esposa después de un mes sin depilar y que estaban sintonizadas para recibir señales en bandas muy altas, de al menos 1 ó 2 GHz. Luego convertían la energía electromagnética solo en eléctrica, pero como digo de eso hace ya 2 décadas por lo menos.
#16 ombresaco
#4 Las antiguas radios de galena funcionaban con la potencia de la misma onda que demodulaban.
Asimismov #14 Asimismov *
Y ahora que la Tierra es plana, las distancias se deben ir aumentando hasta los 40.000 Km y puedes producir electricidad fotovoltaica en Sevilla y encender una bombilla en Wellington (Nueva Zelanda) cuando es de noche y están durmiendo.
Torrezzno #5 Torrezzno
"En concreto, consiguieron enviar más de 800 vatios a un receptor situado a 8.6 kilómetros de distancia utilizando un rayo láser, una cantidad que permitiría a un microondas funcionar con normalidad."

Pues es un hito la verdad
UnoYDos #13 UnoYDos *
#5 ¿Cuanta energía han necesitado para realizar ese envío? ¿Cual es el coste de la instalación? ¿Es viable a nivel comercial? ¿Se puede escalar para enviar grandes cantidades de energía? Si no sabes responder a estas preguntas sospecha. Y cuando la revolucion tecnologica viene anunciada por un medio como eleconomista, sospecha aun mas.
Torrezzno #19 Torrezzno
#13 cuanto consumía y cuanto ocupaba Colossus para resolver unas cuantas operaciones matemáticas? Crees que alguien en el MIT pensaba en el internet actual cuando desarrollaron ARPANET?

La historia de la ciencia esta llena de ejemplos donde tecnología primitiva se va perfeccionando.

es.wikipedia.org/wiki/Colossus

es.m.wikipedia.org/wiki/ARPANET
UnoYDos #21 UnoYDos *
#19 La historia de la ciencia esta llena de ejemplos donde la tecnología primitiva ha muerto por inútil. No caigas en el sesgo del superviviente. Lo que pasa esos ejemplos son mas dificiles de conocer, porque al no trasladarse a lo largo del tiempo, ni ser relevantes, no se estudian ni se publica nada sobre ellos. ¿Crees que todo lo que se inventa vale para algo? ¿O es el paso anterior de algo? No, no es así
#20 jaramero
Qué visión? si la mayoría de la gente no es capaz de definir ni de entender lo que es la electricidad.

La transmisión de electricidad sin cables lleva siglos teorizada por Tesla y no pudo llevarla a cabo por intereses comerciales. Las compañías eléctricas ganan mucho dinero y no van a permitir que los estados vayan a un modelo que les impida seguir obteniendo beneficios pornográficos.
#1 Akuandi
No dan muchos datos, pero tiene pinta de tener un rendimiento muy bajo
#8 ombresaco
#1 antes de leerlo pensé lo mismo, y después de leerlo no lo tengo tan claro.

En concreto, consiguieron enviar más de 800 vatios a un receptor situado a 8.6 kilómetros de distancia utilizando un rayo láser, una cantidad que permitiría a un microondas funcionar con normalidad.

Es un laser de alta potencia muy dirigido. No sé cómo andará de rendimiento, pero necesitará visión directa, o espejos para redirigirlos, además de un oscilador que genere los 50 o 60 Hz en casa, y tiene pinta de…   » ver todo el comentario
