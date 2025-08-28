Adiós al cobre y hola a la electricidad inalámbrica: EEUU presenta uno de los mayores avances de la historia

Si bien parecía una "misión imposible", el proyecto Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA), ha realizado un experimento que cambiará por completo nuestra visión sobre la electricidad, sobre todo porque parece sacada de una película de ciencia ficción. En concreto, consiguieron enviar más de 800 vatios a un receptor situado a 8.6 kilómetros de distancia utilizando un rayo láser
A euro la línea, le salen unos 30€, otro así y se puede pagar la luz de este mes.
Solo cabe esperar que el redactor no tenga la mínima formación científica.
Pues es un hito la verdad
La historia de la ciencia esta llena de ejemplos donde tecnología primitiva se va perfeccionando.
es.wikipedia.org/wiki/Colossus
es.m.wikipedia.org/wiki/ARPANET
La transmisión de electricidad sin cables lleva siglos teorizada por Tesla y no pudo llevarla a cabo por intereses comerciales. Las compañías eléctricas ganan mucho dinero y no van a permitir que los estados vayan a un modelo que les impida seguir obteniendo beneficios pornográficos.
En concreto, consiguieron enviar más de 800 vatios a un receptor situado a 8.6 kilómetros de distancia utilizando un rayo láser, una cantidad que permitiría a un microondas funcionar con normalidad.
Es un laser de alta potencia muy dirigido. No sé cómo andará de rendimiento, pero necesitará visión directa, o espejos para redirigirlos, además de un oscilador que genere los 50 o 60 Hz en casa, y tiene pinta de… » ver todo el comentario