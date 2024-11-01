edición general
6 meneos
3 clics
¡Adiós a la alianza! Trump ordena romper acuerdo entre Aeroméxico y Delta

¡Adiós a la alianza! Trump ordena romper acuerdo entre Aeroméxico y Delta  

La administración de Donald Trump ordenó a Aeroméxico y Delta Air Lines poner fin, a partir del 1 de enero próximo, a su empresa conjunta que les permitía coordinar precios, capacidad y decisiones operativas en vuelos entre Estados Unidos y México. La medida, propuesta desde julio, forma parte de una serie de acciones regulatorias que, según autoridades estadounidenses, buscan eliminar ventajas competitivas injustas que afectan la libre competencia en el mercado aéreo entre ambos países.

| etiquetas: trump , delta , aeroméxico , líneas aéreas , competitividad , méxico , eeuu
5 1 0 K 70 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Vaya, los utracapitalistas interviniendo descaradamente en el mercado. Ay, esas grandes contradicciones...
3 K 59
Pointman #4 Pointman
Siempre hace estas movidas los viernes. :roll:
1 K 23
#2 Donlixo
Si Trump fuese accionista de Delta te digo yo lo que le iba a importar las ventajas competitivas injustas...
0 K 7
#3 Setis
#2 Hagan sus apuestas!
Mi apuesta es que ayer se puso en corto.
2 K 27

menéame