Adif reactiva la entrada de la competencia en el AVE a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

El operador público envía a los operadores la oferta de capacidad marco que cuenta con 72 servicios diarios con el objetivo de dar luz verde a esta segunda liberalización a finales de 2027

