Adidas se disculpa con México por apropiación cultural  

El fabricante alemán de ropa deportiva Adidas ha emitido una disculpa tras ser acusado de apropiación cultural en el diseño de su nuevo calzado "Oaxaca Slip-On". El calzado, diseñado por el diseñador Willy Chavarría, está inspirado en las sandalias (huaraches), tradicionalmente usadas por los indígenas de Villa Hidalgo Yalálag, en el estado mexicano de Oaxaca. El asunto llegó hasta el punto de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el diseño del zapato como una "apropiación cultural inapropiada".