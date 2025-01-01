edición general
Adidas se disculpa con México por apropiación cultural  

El fabricante alemán de ropa deportiva Adidas ha emitido una disculpa tras ser acusado de apropiación cultural en el diseño de su nuevo calzado "Oaxaca Slip-On". El calzado, diseñado por el diseñador Willy Chavarría, está inspirado en las sandalias (huaraches), tradicionalmente usadas por los indígenas de Villa Hidalgo Yalálag, en el estado mexicano de Oaxaca. El asunto llegó hasta el punto de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el diseño del zapato como una "apropiación cultural inapropiada".

#2 Agrimensor
"Apropiación inapropiada" ¿Eso es un oxímoron nuevo?
#1 cocococo
Que los hubiesen llamado "Oaxacakartoffel Slip-On"
mecha #6 mecha *
#1 se quejan que no dan reconocimiento, a pesar de haberlas llamado como a esa región mexicana. No sé qué reconocimiento esperaban. Además, dicen, no involucran a ningún artesano de la región. Pues a quien ellos quieran van a contratar...

Si quieren los mexicanos que se dediquen a fabricar sus propios diseños de zapatillas en lugar de andar dándose tiros. Lo mismo eso debería ser la preocupación del gobierno de allí.

En fin, que esto les va a dar más publicidad que otra cosa.
Kantinero #5 Kantinero
Horrorosas
#3 Ominous
La Claudia esa claramente tiene algún trauma con este tipo de temas. Mejor centrar sus esfuerzos en estas mierdas y no en cosas de verdad, donde va a parar.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Marketing del perdón .
Esto es apropiación cultural del "me he equivocado y no volverá a ocurrir" borbónico :ffu:
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
Para mi Adidas, por su postura proisreali, son mierda.
