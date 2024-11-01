Acusan a Mazón de volver a ausentarse mientras Valencia está en alerta roja por lluvias: "229 víctimas no son suficientes"

A primera hora de la tarde de este domingo, Emergencias de la Comunidad Valenciana ha enviado a los móviles el mensaje Es-Alert ante el empeoramiento de la situación meteorológica prevista para las próximas horas en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia, con el que pide la máxima precaución y que se eviten desplazamientos en la medida de lo posible.