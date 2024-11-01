edición general
Acusan a Mazón de volver a ausentarse mientras Valencia está en alerta roja por lluvias: "229 víctimas no son suficientes"

A primera hora de la tarde de este domingo, Emergencias de la Comunidad Valenciana ha enviado a los móviles el mensaje Es-Alert ante el empeoramiento de la situación meteorológica prevista para las próximas horas en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia, con el que pide la máxima precaución y que se eviten desplazamientos en la medida de lo posible.

fareway #2 fareway
A ver, si con 229 muertos, no le ha pasado absolutamente nada, a este ya le da todo igual. Su partido se lo consiente y la Generalitat también.
0 K 19
sleep_timer #5 sleep_timer
#2 Y los votontos también, le echan la culpa a perrosanxe y todo arreglao.
0 K 11
sleep_timer #4 sleep_timer
El está ahí para recalificar, reconstruir y robar, otra cosa no sabe hacer, para eso le han votado.
0 K 11
#3 Otrebla8002
A ver qué opina Gan Pampols de esto de que el presidente este donde le salga del escroto.

A ver si tiene valor de decir algo que no sea culpar a los muertos.

www.meneame.net/story/gan-pampols-senala-valencianos-como-corresponsab
0 K 10
Ankor #6 Ankor
Mi teoria es parte de la estrategia que están siguiendo para salvar al soldado Mazon.
Ahora pueden demostrar que la presencia de Mazon no es obligatoria para organizar la mesa de emergencias y lanzar la alerta.
Asi la problemática se la pueden endosar a Salome o a otro pringado que hayan untado previamente.
0 K 10
Rorschach_ #7 Rorschach_
Pero que basura de titular es ese, de todos es sabido que este bastardo estaba en Murcia.
0 K 9
Dene #8 Dene
#7 porque de todos es sabido que es mas importante una reunión de su partido que atender una emergencia conocida y comunicada, actuar como presidente, que es para lo que le pagan, y no para irse de akelarre fascista por ahí.
0 K 12

