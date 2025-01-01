Acusan a Javier Milei y a su hermana de corrupción en la compra de medicamentos

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fueron señalados en una denuncia por supuestas irregularidades en contratos de suministro de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La acusación también alcanza a otros tres implicados, entre ellos el director de Andis, Diego Spagnuolo, y Eduardo Kovalivker, propietario de la empresa Suizo Argentina, encargada de la distribución de los fármacos.