Acusan a Javier Milei y a su hermana de corrupción en la compra de medicamentos

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fueron señalados en una denuncia por supuestas irregularidades en contratos de suministro de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La acusación también alcanza a otros tres implicados, entre ellos el director de Andis, Diego Spagnuolo, y Eduardo Kovalivker, propietario de la empresa Suizo Argentina, encargada de la distribución de los fármacos.

4 comentarios
fareway #1 fareway
Su perro muerto le habrá obligado. Más compasión con los desequilibrados, por favor.
#2 mr._cortimer
Spagnuolo: mitad espagnuol, mitad mongolo (QTEM)
raül_hernàndez_1 #4 raül_hernàndez_1
No se llama corrupción: se llama libertaz, carajo.
