edición general
11 meneos
12 clics
Las acusaciones populares de extrema derecha piden a Peinado que Sánchez y Bolaños vuelvan a declarar

Las acusaciones populares de extrema derecha piden a Peinado que Sánchez y Bolaños vuelvan a declarar

Las acusaciones populares de extrema derecha formadas por el pseudosindicato Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox han solictado al polémico juez Peinado que vuelva a citar a declarar como testigos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez,y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una nueva muestra del circo mediático que es este procedimiento judicial. Esta petición de diligencias se ha producido durante la comparecencia de transformación a Ley del Jurado de la pieza separada en la que Begoña Gómez está acusada de malversación.

| etiquetas: acusaciones populares extrema derecha , peinado , sánchez , bolaño
11 0 2 K 101 actualidad
10 comentarios
11 0 2 K 101 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Toponotomalasuerte
Me preguntó si hay alguien en la derecha que no sienta puta vergüenza de como se cagan los partidos que votan en las instituciones. Es de puta vergüenza y hace un terrible daño a las instituciones, que parecen un puto chiringuito de los ladrones. Y ni "por España" ni por ideología, lo hacen para seguir robando que es lo único que les importa. Unos sustitos a los subnormales con 'que vienen los rojos" y al carajo, no necesitan más.
5 K 74
rob #4 rob *
#1 Venderían a su madre con tal de olfatear bancada azul.
1 K 24
valandildeandunie #5 valandildeandunie
#1 Son enfermos mentales, así que no, no sienten ni una pizca de vergüenza.
3 K 47
sotillo #8 sotillo
#1 A mi me parece bien, cuanto más prevaricación mejor, no creo que le resulte más difícil que una pandemia o el sabotaje del apagón
0 K 11
rogerius #10 rogerius *
#1 Cuanto peor, mejor… El que pueda hacer que haga… puñetas (judiciales).

En fin, esta panda de frachasados quiere conseguir por la prevaricación lo que no consigue en las urnas.

¿Marchena, eres tú?
1 K 33
#7 rekus
Hace mucho que este sainete beneficia a Pedro Sánchez y resta (más) credibilidad a la ultraderecha.

Ellos sabrán. La linde no se acaba jamás si le pones empeño.
1 K 35
#3 Marisadoro
Y a Güemes, y a Barrabés, y al bedel...
0 K 13
#9 Juantxi
No pueden desaprovechar que tienen tan amaestrado a tan dócil juez.
Hasta es posible que les haga lo que devergonzadamete le piden ahora.
0 K 12
Andreham #6 Andreham
Y porque pedirle que los condene ya sería demasiado descarado... aún. Dale un par de años y la gente lo defenderá y aceptará.
0 K 8
#2 sliana
Cualquier cosa que usas como arma, es un arma
0 K 7

menéame