Una acusación insta a la jueza de la dana a pedir los documentos que firmó Mazón en El Ventorro, según Vilaplana

Una de las acusaciones populares en la causa sobre la gestión de la dana, la que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha solicitado a la jueza que requiera a Presidencia de la Generalitat los documentos que, según la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, el ahora jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón, firmó el día de la barrancada mientras se encontraba en el restaurante El Ventorro.