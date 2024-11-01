Acusación contra Susana Villarán es sólida porque se ha comprobado la ruta del dinero, señala Julio Rodríguez

El abogado penalista precisó que el caso de la exalcaldesa de Lima, al igual que el de Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, tienen un denominado común: "todos fueron funcionarios públicos que recibieron coimas en ejercicio de su función". El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que el caso por el que se viene juzgando a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán es sólido. Ello, debido a que existe una clara acreditación de la ruta del dinero. Además, destacó que la Fiscalía cuenta con evidencias sobre las transferenci