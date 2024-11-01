edición general
El acuerdo de reconocimiento mutuo con EE.UU. costará vidas en las carreteras europeas [ENG]

Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, "Permitir la entrada de vehículos estadounidenses en el mercado de la UE sobre la base del «reconocimiento mutuo» de normas es una traición al liderazgo europeo en materia de seguridad, y costará vidas. Europa corre ahora el riesgo de verse inundada de camionetas y todoterrenos estadounidenses sobredimensionados e insuficientemente regulados: vehículos más pesados, más peligrosos para otros conductores de automóviles, peatones y ciclistas, y completamente alejados de la visión europea de

Herumel #2 Herumel
Hay que cambiar a estos políticos y en el camino tratar de convencerlos de no venderse al enemigo.
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 El BYD Seal y los otros 28 coches chinos que han sacado cinco estrellas en Euro NCAP
Duke00 #1 Duke00
Traducción:

La UE y EE.UU. han publicado una Declaración Conjunta sobre comercio e inversión transatlánticos en la que se afirma que, por lo que respecta a los automóviles, Estados Unidos y la Unión Europea «tienen la intención de aceptar y reconocer mutuamente sus respectivas normas».

En palabras de Antonio Avenoso, Director Ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte:

ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#1 Por eso habrá que prohibir también esos vehículos chinos tan inseguros xD
rojelio #6 rojelio
Afortunadamente veremos pocos, ya que suelen ser caros, y con consumos de combustible imposibles...
angeloso #4 angeloso
Y continúa la traición de los dirigentes europeos a sus ciudadanos. Maravilloso vasallaje el nuestro.
#5 cybermouse
#4 Bueno, o a continuación, que no te homologuen en la ITV el coche importado y tengas un quebradero de cabeza. Todos es posible
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#4 Ha bajado el arancel de los vehículos europeos, señal inequívoca de vasallaje
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Exacto. Todo el mundo sabe que la UE tiene la intención de admitir en el mercado de la UE cualquier vehículo que no cumpla las normativas europeas. De hecho, la Comisión ha anunciado que la norma EURO 8 consistirá en una hoja de papel en blanco con el texto "Nos la bufa la contaminación. Haced lo que os de la gana. YOLO"
Pablosky #10 Pablosky
#7 ya, pero los que han publicado esto no parecen unos paletos desinformados. Por defecto dudo de lo que dicen, pero solo hasta cierto punto.
DrEvil #3 DrEvil
Si no ando equivocado, ni siquiera tienen una regulación homogénea en todos los estados.
Tengo entendido que todos esos programas de locuras de coches tuneados suelen ser de Texas, porque allí la ley es mucho más laxa y pueden hacer un poco lo que les da la gana. No sé qué van a imponernos los de la metrópolis.

Y de todos modos, sus coches se venden allí porque el precio del combustible allí es otro, y no hay las restricciones de circulación de coches contaminantes que hay aquí.

No sé yo si aquí van a triunfar esos mostrencos. Aunque bueno, nunca ha pasado de decir "necesito un gilipollas y no hay", así que ya veremos.
