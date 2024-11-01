El acuerdo de reconocimiento mutuo con EE.UU. costará vidas en las carreteras europeas [ENG]

Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, "Permitir la entrada de vehículos estadounidenses en el mercado de la UE sobre la base del «reconocimiento mutuo» de normas es una traición al liderazgo europeo en materia de seguridad, y costará vidas. Europa corre ahora el riesgo de verse inundada de camionetas y todoterrenos estadounidenses sobredimensionados e insuficientemente regulados: vehículos más pesados, más peligrosos para otros conductores de automóviles, peatones y ciclistas, y completamente alejados de la visión europea de
| etiquetas: ee.uu. , vehículos , coches , reconocimiento , estándares , unión europea
La UE y EE.UU. han publicado una Declaración Conjunta sobre comercio e inversión transatlánticos en la que se afirma que, por lo que respecta a los automóviles, Estados Unidos y la Unión Europea «tienen la intención de aceptar y reconocer mutuamente sus respectivas normas».
En palabras de Antonio Avenoso, Director Ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte:
"Al firmar el reconocimiento mutuo de las normas sobre vehículos con Estados Unidos, la Unión Europea… » ver todo el comentario
Tengo entendido que todos esos programas de locuras de coches tuneados suelen ser de Texas, porque allí la ley es mucho más laxa y pueden hacer un poco lo que les da la gana. No sé qué van a imponernos los de la metrópolis.
Y de todos modos, sus coches se venden allí porque el precio del combustible allí es otro, y no hay las restricciones de circulación de coches contaminantes que hay aquí.
No sé yo si aquí van a triunfar esos mostrencos. Aunque bueno, nunca ha pasado de decir "necesito un gilipollas y no hay", así que ya veremos.