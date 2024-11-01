El acuerdo de reconocimiento mutuo con EE.UU. costará vidas en las carreteras europeas [ENG]

Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, "Permitir la entrada de vehículos estadounidenses en el mercado de la UE sobre la base del «reconocimiento mutuo» de normas es una traición al liderazgo europeo en materia de seguridad, y costará vidas. Europa corre ahora el riesgo de verse inundada de camionetas y todoterrenos estadounidenses sobredimensionados e insuficientemente regulados: vehículos más pesados, más peligrosos para otros conductores de automóviles, peatones y ciclistas, y completamente alejados de la visión europea de