El acuerdo petrolero entre China y Venezuela se tambalea

El acuerdo se cerró cuando China estaba sedienta de petróleo y Venezuela hambrienta de dinero. Ahora, con la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro, el futuro de la asociación está en entredicho. Ambos países establecieron una asociación comercial que les reportaría más de 100.000 millones de dólares en promesas de financiamiento por parte de China a cambio de petróleo venezolano. El dinero chino financió ferrocarriles y centrales eléctricas, y proporcionó a Caracas el efectivo que tanto necesitaba.
trump y winnie de puuuuu son basura pero uno ser va ir y el otro se va quedar hasta morir uno es bueno... empecemos porque no es que se termina antes . Pero que un hombre que prohibió ciertas cosas en china con las que le comparaban, habla de siglos de humillación y tiene aspiraciones territoriales solo hace falta tener sentido comun para saber como va a… » ver todo el comentario
