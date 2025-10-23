·
La actual gerente del PSOE dice no recordar si a Sánchez le ha dado dinero en efectivo
Su nombre aparece en los informes de la UCO por pedir el "impuesto" al ex director general de Carreteras imputado. Fue nombrada gerente por Santos Cerdán y desde entonces lleva la gestión económica del PSOE
|
etiquetas
:
psoe
,
pedro sánchez
,
cash
actualidad
5 comentarios
actualidad
#2
HeilHynkel
Yo me imagino que los seguidores de este medio no saben muy bien como funcionan estas cosas .. pero quien suele pagar en efectivo no es el gerente, es la persona encargada de la caja, si la hay. Ahora en mi empresa no hay caja y es todo por transferencia, pero en la anterior, sí que la había y te pagaban en efectivo, pero no el gerente.
1
K
32
#3
YeahYa
#2
Yo ya me pierdo....
Entonces, ¿qué hace ahí respondiendo la gerente del PSOE?
Lo pregunto con toda la honestidad de no entender nada
0
K
20
#5
HeilHynkel
#3
Pues como la gente que convoca Peinado. Si te llaman de una comisión tienes que ir.
0
K
20
#1
YeahYa
Es que en este país seguro que si votamos al PACMA se acaban haciendo una Caja B las ovejas.
Si tiene que volver la derecha porque estos lerdos han robado, estamos jodidísimos. Confío en que sigan siendo jueces haciendo "justizia"
0
K
20
#4
ixo
"No me consta" la frase más escuchada en este tipo de situaciones.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
