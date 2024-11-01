edición general
11 meneos
25 clics
Actúa ahora para instar a las federaciones de fútbol del Comité Ejecutivo de la UEFA para que prohíban competir a Israel [EN]

Actúa ahora para instar a las federaciones de fútbol del Comité Ejecutivo de la UEFA para que prohíban competir a Israel [EN]

El poder del pueblo está empujando incluso a la corrupta UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, a considerar la suspensión de Israel. La presión está surgiendo desde abajo y desde dentro para expulsar al genocida Israel del fútbol mundial. Asegurémonos de que la votación se produzca pronto y de que la UEFA escuche. Firma la petición y envía un correo electrónico a los miembros de la UEFA. 2. Envía un correo electrónico a las federaciones de fútbol. 3. Comentar las cuentas de redes sociales de los miembros del Comité Ejecutivo UEFA

| etiquetas: actúa , boycott , uefa , presión , bds , israel , gaza , genocidio
9 2 0 K 108 actualidad
sin comentarios
9 2 0 K 108 actualidad

menéame